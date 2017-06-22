Brezilya’da trafik kazası: 21 ölü

Federal Karayolu Polisi yetkilileri, kazanın kaya taşıyan bir yük kamyonunun karşı şeride geçerek ilk olarak Sao Paulo istikametinden gelmekte olan yolcu otobüsüne, daha sonra seyir halindeki iki ambulansa çarpması sonucu meydana geldiğini belirtti.

Yetkililer, otobüste bulunan 31 yolcudan 19'unun, ambulans şoförünün ve kamyonda bulunan bir kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Kazada 7'si ağır 22 kişinin yaralandığını ve yaralıların askeri helikopterler ile bölgedeki hastanelere sevk edildiğini belirten yetkililer, ekiplerin hala olay yerinde olduğunu ve ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu ifade etti.