ABD'de beş yaşındaki çocuk dönen restoranda sıkışarak öldü

Samsun’dan Amerika’ya silah ihracatı

Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş.(SYS) Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Zafer Aral, dünyada Amerika’ya silah ihracatında 8. sırada yer aldıklarını, Central Arms şirketi ile bir ortaklığa imza attıklarını ve bunun neticesinde Amerika Florida’da 5 bin metrekarelik tesiste silah üretim yapacaklarını söyledi.