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Federal Meclis'e girmeye hak kazanan Almanya için Alternatif Partisi (AfD) protesto edildi

Almanya'daki genel seçimlerde Federal Meclis'e girmeye hak kazanan aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) protesto edildi.

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Alexanderplatz'ta toplanan yaklaşık bin kişi, sandıktan üçüncü parti olarak çıkan aşırı sağcı AfD'yi protesto etti.

AfD'nin seçim bürosu olarak kullandığı bir mekanın önünde toplanan göstericiler, "Bir daha asla", "Nazilerin parlamentoda olması utanç verici", "Naziler dışarı" sloganları attı.

Gösteri nedeniyle polis bölgede yoğun güvenlik önlemi alırken, bazı AfD'li siyasetçiler de balkona çıkarak cep telefonlarıyla protestocuların fotoğraflarını çekti.

 

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