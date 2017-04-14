Festival 6 milyon dolardan fazla hasara sebep oldu

Hindistan'ın en ünlü gurusu Sri Sri Ravi Shankar, geçen yılın Mart ayında Delhi'nin Yamuna nehri boyunca düzenlenen Dünya Kültür festivalini organize etti. Festivale Hindistan'ın başbakanı Narendra Modi de dahil olmak üzere 3 milyondan fazla ziyaretçi geldi.

Dünya barışı için yoga seansları, performans gösterileri ve duaları içeren üç günlük festivalde, festival yedi dönümlük alanı bakımından şimdiye kadar yapılmış en büyük organizasyon olma özelliğini taşıyor.

Kırılgan ekosistemde onlarca hektarın üzerinde Pontoon köprüleri, portatif kabinler ve park tesisleri inşa edildi. Hindistan'ın en üst düzey çevre mahkemesi, Yamuna'da bir yıldan daha uzun bir süredir bina faaliyetlerini sınırlamış ancak, Şubat 2016'da festival alanını incelediğinde hazırlıkların "tam hız" sürdüğünü rapor etmişlerdi.

Shankar, olaydan önce "çevresel tazminat" olarak 50 milyon rupi (700.000 dolar) para cezasıyla cezalandırıldı ve bu cezayı ödemeyi ısrarla reddetti ve "Yanlış bir şey yapmadık. Hapse gireceğim fakat para cezasını ödemeyeceğim. " dedi.

Çarşamba günü bildirilen hasarı değerlendirmek üzere atanan bir komite, festivale nehir yatağını yıktığını ve taşkın alanlarının 170 hektardan daha fazla olumsuz etkilediğini bildirdi. Nehrin rehabilite edilmesinin, bir canlıya uygun yaşam ortamı sağlanmasının 10 yıl süreceği ve 420 milyon rupi'ye mal olacağı tahmininde bulundu. Raporda, festivalin topografya ve yaşam alanı çeşitliliğine zarar verdiği, su kuşları ve sulak alanların kaybına sebep olduğu, taşkın alan bitki örtüsü tahribi, biyoçeşitlilik ve ekosistem işlevlerinin kaybına yol açtığını belirtti.