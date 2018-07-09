Fetih Merkez Komitesinden Hamas'a çağrı: Ulusal uzlaşı anlaşmasına bağlılık konusunda net kararlar almasını istedi

Merkez Komitesinin Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, Hamas'tan uzlaşı anlaşmasının uygulanması konusunda net kararlar alması, anlaşmanın maddelerine bağlı olduğunu açıkça ifade etmesi ve ulusal uzlaşı hükümetinin görevini tam olarak yerine getirmesine izin vermesi istendi.

Açıklamada, Merkez Komitesinin 2017'de Mısır'ın başkenti Kahire'de varılan uzlaşı anlaşmasına bağlı olduğu kaydedildi.

Kudüs'ün doğusundaki Han el-Ahmer bölgesinde yaşananlara da değinilen açıklamada, İsrail'in Kudüs'ü, çevresindeki diğer kentlerden izole etmeyi hedefleyen projesine karşı direnmenin gerekliliği vurgulandı ve Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması çağrısı yapıldı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, komitenin toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, Mısır tarafına, "Hamas, uzlaşı isterse ya Gazze'deki her şeyi bize devreder, sorumluluğu alırız ya da teslim etmez, bütün sorumluluk onda kalır" mesajını ilettiklerini söylemişti.Filistin topraklarında, Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007'den bu yana siyasi bölünmüşlük yaşanıyor. Fetih ile Hamas heyetleri, son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı.Buna göre Filistin Uzlaşı Hükümetinin geçen yılın sonunda Gazze Şeridi'nde tüm kontrolü devralması gerekiyordu ancak yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle bu tam olarak hayata geçirilemedi.