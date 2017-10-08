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'FETÖ fasık ve sapkın bir harekete dönüşmüştür'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış töreninde yaptığı konuşmada terör örgütü FETÖ hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış töreninde yaptığı konuşmada, "Muteber alimlerimizin yaptıkları çalışmalar, ortaya koydukları görüşler FETÖ örgütünün sadece devletimiz için değil aynı zamanda dinimiz içinde de paralel yapı kurduğunu gösteriyor. FETÖ, başladığı yer neresi olursa olsun, geldiği nokta itibariyle fasık, sapkın, ehli sünnet akaidine mugayir bir harekete dönüşmüştür." diye konuştu.

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