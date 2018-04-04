Almanya’da FETÖ lisesi maddi sorunlardan dolayı kapandı. Kapıya bu ilanı astılar Almanya’da Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) bağlı “Urselbach Gymnasium” isimli lisenin maddi sorunlardan dolayı kapandığı ve iflas başvurusunda bulunduğu öğrenildi.