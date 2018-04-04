Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Almanya’da FETÖ lisesi maddi sorunlardan dolayı kapandı. Kapıya bu ilanı astılar

Almanya’da Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) bağlı “Urselbach Gymnasium” isimli lisenin maddi sorunlardan dolayı kapandığı ve iflas başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Almanya’nın Frankfurt kenti yakınlarındaki Oberursel’de faaliyet gösteren “Urselbach Gymnasium” isimli lisenin, sponsorların desteğini çekmesi, öğrencilerin ilgi göstermemesi ve ödeme zorluklarına çözüm bulunamadığı gerekçesiyle bu yılın ocak ayı itibarıyle faaliyetlerine son verdiği bildirildi.

İFLAS ETTİLER

Söz konusu lisenin 1 Mart 2018 itibarıyle de iflas başvurusunda bulunduğu ve Bad Homburg Bölge Mahkemesinin, Frankfurt hukuk bürosundan avukatları iflas prosedürünün işlemesi için görevlendirdiği öğrenildi.

KAPIYA İLAN ASILDI

Öte yandan, okulun duvarına satılık ilanının asıldığı ve satış işlemini bir emlak şirketinin yürüttüğü görülüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İngiliz İşçi Partisi yetkilileri, Suriye´nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG´lileri ziyaret ederek destek sözü verdi

İngiliz İşçi Partisi yetkilileri, Suriye´nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG´lileri ziyaret ederek destek sözü verdi

NBA takımlarının eşsiz uçakları

NBA takımlarının eşsiz uçakları

Böyle soyadı görülmedi

Böyle soyadı görülmedi

Tarihe geçen futbol efsanelerini açıkladı. Listeye tek bir Türk futbolcu girebildi

Tarihe geçen futbol efsanelerini açıkladı. Listeye tek bir Türk futbolcu girebildi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA