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Etiyopya Başbakanı Desalegn: FETÖ okullarının devri için yasal süreç işletilecek

Etiyopya Başbakanı Desalegn, ülkedeki Fethullahçı Terör Örgütü'ne ait okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devri konusunda yasal süreci işleteceklerini söyledi.

  • AA
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Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn, ülkede devam eden olağanüstü hal (OHAL) ve siyasi alanda başlatılan reform süreciyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Desalegn, AA muhabirinin, ülkedeki FETÖ okullarının durumuna ilişkin sorusuna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Etiyopya ziyaretinde bu konuda talepte bulunduğunu ve kendilerinin de öğrenciler mağdur olmadan okulların devri hususunda yol gösterilmesini istediklerini anlattı.

"Okulların devrini yapmak zorundayız"

Son olarak Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin ziyaretinde de konunun gündeme geldiğini ve Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) okulların devri için yetkilendirildiği yönünde bilgilendirildiklerini söyleyen Desalegn, Zeybekçi'ye, "Yasal olarak okulların bu vakfa transferini yapmak zorundayız." dediğini aktardı.

Türk hükümetiyle güzel ilişkilere sahip olduklarını ve bu ilişkileri geliştirmek istediklerini ifade eden Desalegn, "Okullarda çok sayıda kayıtlı öğrenci bulunuyor. Öğrencilerin etkilenmeyeceği yasal bir transferin yapılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Etiyopya'daki FETÖ okulları

Etiyopya'da, FETÖ'ye ait 6 okul bulunuyor.

TMV, şimdiye kadar 8 Afrika ülkesi ile FETÖ okullarının devrine ilişkin mutabakat sağladı. Gine'de 5, Çad'da 3, Somali'de 2, Sudan'da 2, Senegal'de 6, Moritanya'da 5, Nijer'de 5, Gabon'da 3 okulun devrine ilişkin anlaşma imzalandı. 

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