FETÖ rüşveti AB şantajı

15 Temmuz kanlı darbe girişiminin hemen sonrasında Sikorsky tipi askeri helikopterle Yunanistan’ın Dedeağaç kentine kaçan 8 darbeci sözde askerin Türkiye’ye iade talebi Yunanistan Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildi. Yunan yargısının skandal kararının perde arkasında ise FETÖ ile Avrupalı liberallerin kirli ittifakı ortaya çıktı. Fetullahçı terör örgütü tarafından fonlanan ‘Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE)’ isimli Avrupa Parlamentosu’nun çatı partisinin Atina hükümetine iadeyi reddetmesi için baskı yaptığı öğrenildi.

İŞKENCE YALANI

FETÖ’nün bu yeni kumpası Londra merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü’ne para vererek yazdırttığı raporlarla başladı. Terör örgütünün finansmanıyla, Türkiye’ye gelme zahmetinde bulunulmadan ‘Darbeci subaylara işkence yapılıyor’ yalanının işlendiği raporlar, Avrupalı liberallerin eline malzeme olarak verildi. ALDE lideri Guy Verhofstadt, 9 Ocak’ta Çipras’a FETÖ’cüleri Türk yargısına iade etmemesi için bir mektup kaleme aldı. Mektubunda “Türkiye’de darbe girişiminin ardından binlerce insan tutuklandı. Süreç hakkında büyük şüphelerimiz var” diyen Verhofstadt, Çipras’a AB yasalarına göre işkence riski taşıyan ülkelere suçlu iadesi yapılamayacağını hatırlattı. Liberal liderin mektubunda FETÖ parasıyla yazdırılan raporlara vurgu yapıldı.

Yunanistan’da kamuoyu oluşturma göreviniyse eski Ekonomi Bakanı ve ALDE üyesi liberal ‘Drassi’ partisinin kurucu Genel Başkanı Stefanos Manos üstlendi.

MANOS DEVREDE

Manos hem dış basında hem de Yunanistan içinde lobi faaliyetleri yürüttü. İngiliz The Guardian gazetesine demeç veren Manos, Ankara’nın baskıları nedeniyle ‘Yunanistan’ın elinin kolunun bağlanmış olduğunu’ iddia etti. Yunan liberal, ülkesindeyse konu hakkında bir kamuoyu araştırması düzenlenmesine mali olarak yardımcı oldu. Tek soruluk manipülatif araştırmada Yunan halkına “İşkence şüphesi olan Türkiye’ye suçlular iade edilsin mi?” sorusu soruldu. Böylesine yönlendirilmiş bir soruya toplumun sadece yüzde 60’ının ‘hayır’ cevabını verdiği görüldü. Yüksek Mahkemenin kararın ardından Manos sosyal medyadan paylaştığı mesajında “Baskı kırıldı. Kendimi iyi hissediyorum. İnsan hakları başta gelir, ne olursa olsun” ifadelerini kullandı.