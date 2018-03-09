FETÖ sanığı askerin 'Abla'sından 'Alamadılar mı Erdoğan'ı?' mesajı

Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Valilik binasını abluka altına almaya çalıştıkları iddia edilen, aralarında rütbeli eski askerlerin de bulunduğu 89'u tutuklu 332 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'ndeki konferans salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.

Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Şimşek, Tugay Komutan Yardımcısı albay Alican Erkiletlioğlu ve eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı yarbay İsmet Çehreli, tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Duruşmada, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları ile Başbakanlık adına avukat Engin Birgül de hazır bulundu.

"Alamadılar mı Erdoğan'ı?" mesajı

Duruşmada, Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını tamamladı.

15 Temmuz gecesi sanıkların yaptıkları telefon görüşmelerine yer verilen mütalaada, WhatsApp uygulaması üzerinden telefonunda "Ablam" şeklinde kayıtlı kişiyle yazışan sanık Murat Çağdaş'ın, "İyi abla bi sorun yok" ifadesine cevaben karşıdaki kişinin, "Alamadılar mı Erdoğan'ı?" diye sorduğu, sanığın "Yok abla" yanıtının ardından karşıdakinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretlerde bulunarak, "Huzursuz oldu, o yeter ona." yazdığının tespit edildiği belirtildi.

"Siirt yanacak bu gece"

Mütalaada, sanık Mehmet Kula'nın darbe girişimi sırasında yine WhatsApp üzerinden mesajlaştığı "Meleğim" diye kayıtlı kişiye "Evet aşkım haberleri izledin mi?" diye sorduğu, "İzledim, Ankara'da darbe olmuş" cevabını alması üzerine, "O bizi de etkiliyor. Siirt yanacak bu gece" cevabını verdiği ifade edildi.

Kula'nın karşıdaki kişinin "Bırak bu mesleği" diye yazması üzerine, "Bir kez girdim bırakamam. Hayırlısı neyse o olsun. Valiyi almaya geldik. Bilmiyorum ben de Valiyi çağırmışlar gelmemiş. Biz almaya geldik. Yok daha çıkmadık. 3 gün buradayız belli olmaz." cevabını verdiği kaydedildi.

Cumhuriyet savcısı, 280 sanık hakkında açıkladığı mütalaasında, 257 sanığın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcı, 23 sanık hakkında ise üzerlerine atılı suçu işledikleri yönünde her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı kanaatine ulaşıldığından bu kişilerin beraatlarını talep etti.

Sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma için süre talebinde bulundu.

Ara karar açıklandı

Cumhuriyet savcısının mütalaasının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti, tutukluluğa ilişkin sanıklara söz hakkı verdi.

Daha sonra verilen aranın ardından mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için ek ifade veren sanık Baki Sindal'ın tahliyesine hükmetti.