FETÖ terör kampı önünde 15 Temmuz protestosu

ABD’de Türk toplumu, Pensilvanya eyaletinde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kampının önünde gösteri düzenledi.

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) ve Türk Amerikan Birliği Komitesi tarafından organize edilen gösteride, vatandaşlar Türk bayrakları açtı, FETÖ karşıtı sloganlar attı.

15 Temmuz'daki FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında şehit düşen Ömer Halisdemir başta olmak üzere, ellerinde 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları ve Türk bayraklarını taşıyan vatandaşlar, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in iadesini istedi.

TASC adına konuşan Türk iş adamı Murat Güzel, FETÖ’nün sadece Türkiye’nin değil, aynı zamanda ABD’nin de sorunu olduğunu belirterek, "Her geçen gün ABD vatandaşlarının FETÖ hakkındaki endişeleri artmaktadır." dedi.

TASC Başkanı Halil Mutlu da FETÖ kampı önünde gösteri düzenlemek için izin sorunu yaşadıklarını aktardı.

Yerel yetkililerden protesto için izin engeli

Kasabanın yerel yetkililerinin gösteri için izin vermediğini anlatan Mutlu, "TASC bu gösterinin geniş kapsamlı bir organizasyon olması için çalışırken maalesef izin almakta sorunlar yaşadı. Biz insanları buraya getirmek için organizasyonumuzu yapmıştık fakat güvenlik güçlerinin engeline takıldık. Sadece kampın önünde küçük bir yürüyüşe müsaade edildi." diye konuştu.

Türk Amerikan Birliği adına açıklama yapan Savaş Şahin de Gülen’in bir an önce Türkiye’ye iade edilmesi gerektiğini belirterek, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehitlerin katili olduğunu vurguladı.

ABD’de Türk toplumunun FETÖ’ye karşı birlik içerisinde olduğuna işaret eden Şahin, "Gülen iade edilene kadar bu protestolar devam edecektir." dedi.

FETÖ kamp görevlisinden gazetecilere provakasyon

FETÖ kampı önünde toplanan Türk toplumunun gösterilerini takip etmek amacıyla bulunan Türk gazeteciler ise FETÖ militanları tarafından provake edilmeye çalışıldı.

İsmini "Fethi" olarak açıklayan görevli, soyadının sorulması üzerine ise "hangini söyleyeyim." diye yanıt verdi.

Gazetecilerin fotoğraflarını çeken FETÖ militanı, aynı zamanda provakatif sözler kullandı.

AA muhabiri özel alana girilmemesine rağmen, gazetecileri çekme nedenini sorması üzerine FETÖ kampı görevlisinin agresif tavırları dikkati çekti.