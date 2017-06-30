Danimarka, Türkiye'nin TİKKO üyesi Musa Doğan'ın iadesi yönündeki talebini olumlu karşıladığını açıkladı

Politiken gazetesinde yer alan habere göre, firar ettiği İsveç'te oturum izni bulunan Doğan, geçen aralık ayında İsveç'e gitmek üzere Danimarka'da bulunduğu sırada yetkililerce gözaltına alındı.

İnterpol tarafından aranan Doğan, 7 aydır Kopenhag'da Vestre Faengsel Hapishanesi'nde gözaltında tutuluyordu.

Danimarka Kraliyet Başsavcısı Hasselgaard, Türkiye'nin taahhütleri çerçevesinde Doğan'ın Türkiye'ye iade edilmesini uygun bulduğunu açıkladı.

Avukatı Erbil Kaya, TİKKO üyeliği ve banka soygunu suçlarından önce idam cezasına çarptırılan ve 2006'da cezası ömür boyu hapse çevrilen Doğan'ın iadesinin durdurulması için konuyu şehir mahkemesine taşımıştı.

Türkiye'den 2003'te firar ederek İsveç'e sığınan ve burada oturum izni alan Doğan hakkında İsveç alt mahkemeleri daha önce iade kararı vermişti. Öte yandan İsveç Yüksek Mahkemesi 2009'da Doğan'ın iade edilmemesine hükmetmişti.

Musa Doğan, 2012 yılında da Polonya'da gözaltına alınmış ancak Polonyalı yetkililer Türkiye'nin iade talebini geri çevirmişti.