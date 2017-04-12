'FETÖ'cülerin camimizle ilgili yalanlarından sonra hedef olduk'

Malmö İslam Kültür Derneği Başkanı Harun Alagöz, son 3 ayda sosyal medya üzerinden ırkçı tehditler aldıklarını söyledi.

İsveç'te Türk camisine saldırı

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Malmö İslam Kültür Derneği bünyesindeki camiye dün yapılan saldırıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Alagöz, "Irkçı gruplardan sosyal medya üzerinden 3 aydır 'Sizi yok edeceğiz,' 'Evinize dönün,' 'İsveç'i terk edin' şekline mesajlar alıyorduk." dedi.

Tehditlerle ilgili polise 5 kez ihbarda bulunduklarını belirten Alagöz, camiye yapılan taşlı saldırının ardından polisin olayı "nefret suçu" kapsamında soruşturmaya başladığını kaydetti.

Malmö İslam Kültür Derneğinin ırkçı tehdit ve saldırıların hedefi haline gelmesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının yürüttüğü kampanyanın etkili olduğunu söyleyen Alagöz, "FETÖ mensuplarının camimiz hakkında İsveç basınına verdikleri yalan yanlış bilgilerden sonra hedef haline geldik. Camimizin kapatılması için bizi ajanlıkla suçluyorlar." diye konuştu.

"Erdoğan muhaliflerinin camiye alınmadığı ve camide AK Parti propagandası yapıldığı" şeklindeki yalanın FETÖ mensupları tarafından yayıldığını ifade eden Alagöz, "İsveç medyası da bu ifadeleri ön plana çıkararak çok yanlış ve yanlı haberlere imza attı. Geçen hafta Stockholm'ün merkezinde kamyonlu terör saldırısını da göz önünde bulundurursak, camimiz doğal olarak ırkçıların hedefi haline gelmiş durumda." değerlendirmesini yaptı.

4 yılda 11 camiye saldırı

Kayıtlara göre İsveç’te son 4 yılda 11 cami ve mescide saldırıda bulunuldu. Bazı cami ve mescitler kundaklandığı, bazılarının da taşlı saldırıya maruz kaldığı olaylarda binalar hasar gördü. Bazı cami ve mescitlere ise domuz başı bırakıldı ya da gamalı haç çizildi.