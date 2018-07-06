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FETÖ'nün Azerbaycan'daki lisesi eğitim faaliyetini durdurdu

FETÖ'nün Azerbaycan'da kurduğu Çağ Öğretim İşletmelerinin isim ve el değiştirmesinden sonra eğitim öğretim vermeye başlayan İstek Lisesi, Azerbaycan Eğitim Bakanlığına faaliyetlerini durdurduğunu bildirdi.

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Azerbaycan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kurduğu Çağ Öğretim İşletmelerinin isim ve el değiştirmesinden sonra aynı binalarda eğitim vermeye başlayan İstek Lisesi faaliyetlerini durdurdu.

Azerbaycan Eğitim Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre İstek Lisesi'nin kurucu heyeti, kurumun kapanması yönünde karar alınması için bakanlığa başvuruda bulundu.

Başvuruda, bakanlıktan İstek Lisesi öğrencileri ile eğitim kadrosunun başka okullara yerleştirilmesi rica edildi. Bakanlıkta öğrenci ve öğretmenlerin başka okullara yerleştirilmesi için çalışma grubu oluşturuldu.

FETÖ'nün Azerbaycan'da kurduğu Çağ Öğretim İşletmeleri, 2013'te, ülkenin petrol şirketi SOCAR'ın bünyesine geçmiş ve adı Uluslararası Eğitim Merkezi olmuştu. SOCAR yönetimi 2014 Haziran'ında bu eğitim kurumunu kapattığını duyurmuştu. Aynı yıl, Çağ Öğretim İşletmelerinin ve Uluslararası Eğitim Merkezi'nin sırayla kullandığı binalarda bu kez İstek Lisesi eğitim faaliyetine başlamıştı. 

Faaliyetlerini durdurma kararı alan İstek Lisesinin Azerbaycan genelinde 12 okulu bulunuyordu.

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