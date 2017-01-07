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FETÖ'ye ABD kalkanı, iade dosyalarının mahkemeye gönderilmediği ortaya çıktı

Adalet Bakanlığı tarafından 19 Temmuz tarihinde Fetullah Gülen'in ABD'den iadesinin talep edilmesine rağmen ABD Adalet Bakanlığı'nın iade dosyalarını mahkemeye bile göndermediği ortaya çıktı.

  • İHA
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15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından Fetullah Gülen'in ABD'den iadesi ile ilgili süreç başlatıldı.Adalet Bakanlığı 19 Temmuz’da ABD’ye 4 ayrı iade dosyası gönderdi.10 Eylül tarihinde ise Gülen'in 15 Temmuz darbe teşebbüsü nedeniyle geçici tutuklanmasına ilişkin dosya da gönderildi.
 
Bozdağ ABD'ye gitti
 
22-23 Ağustos’ta Ankara’ya gelen ABD Adalet Bakanlığından gelen heyette iade dosyaları ile ilgili bütün hukuki deliller tek tek anlatıldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 27 Ekim’de ABD’ye giderek ABD Adalet Bakanı Loretta Liynch ile Washington’da bir araya geldi.
 
Mahkemeye göndermediler
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın girişimlerine rağmen ABD FETÖ'nün iadesi konusunda adım atmadı.
 
ABD Adalet Bakanlığı’nın gönderilen dosyaları inceleyerek,mahkemeye iletmesi gerekirken henüz iade dosyaları mahkemeye gönderilmedi. Adalet Bakanlığı tarafından ABD Adalet Bakanlığı'na gönderilen iade ve geçici tutuklama talepleri ile ilgili kararı ABD mahkemelerinin verecek olmasına rağmen dosyaları mahkemeye göndermemesine dikkat çekiliyor. 
 

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