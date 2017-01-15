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FETÖ'ye ilk darbeyi Somali vurdu

Somali'nin 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sadece bir gün sonra Bakanlar Kurulu kararıyla FETÖ iltisaklı okulları kapatarak burada çalışan kişileri de sınır dışı etti.

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Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Somali ile ilişkilerin 2011'den bu yana Türkiye'nin izlediği politikalar sayesinde gittikçe geliştiğini söyledi.
 
Türkiye'nin, Mogadişu'da kurduğu hastaneler, okullar ve ülkede faaliyet gösteren şirketler sayesinde Somali'nin tekrar yaşanabilir bir ülke olduğunu gösterdiğini dile getiren Bekar, Somali halkının da bunu büyük bir takdirle karşıladığının altını çizdi. 
 
Somali'nin günlük hayattaki sorunlarının çözülmesi konusunda büyük çaba sarf ettiklerini ifade eden Bekar, "Uluslararası toplum da bizim gibi çalışırsa, Türkiye örneğini takip ederek, daha kalıcı ve etkili sonuçlar alacağını düşünüyorum." dedi.
 
"Sadece 1 gün sonra okulları kapattılar"
 
Somali'deki FETÖ yapılanması hakkında da bilgi veren Bekar, Somali'nin bu konuda örnek olarak gösterilebilecek bir ülke olduğunu kaydederek şöyle devam etti:
 
"İki ülke arasında kardeşliğin bir göstergesi olarak 16 Temmuz'da, darbeden sadece bir gün sonra, bakanlar kurulu kararıyla FETÖ iltisaklı okulları kapattılar, orada çalışan kişileri de sınır dışı ettiler ve bu kararı da Somali başbakanı büyükelçiliğimize bakanlarla birlikte gelerek bildirdi. Bir hafta içinde bu kişiler ülkeyi terk ettiler ve Mogadişu'da bulunan iki okul ve bir hastane bizim yönetimimize geçti.
 
Biz de yerel bir partnerle ortaklık kurarak okulları eylül ayında işletmeye başladık. Bugün de Maarif Vakfına devredildi okullar. Şu anda sorunsuz bir şekilde okullar eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Hastaneyi de Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi bünyesine kattık. Oranın bir şubesi olarak faaliyetlerine devam ediyor. Yani Somali içinde FETÖ ile ilgili bir sıkıntımız kalmadı."

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