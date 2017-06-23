Fidye için kaçırılan Türk iş adamının cesedi bulundu

Ukrayna emniyet yetkililerinin verdiği bilgilere göre daha önce maktul işadamının yanında çalıştığı belirlenen bir kişi, ismi açıklanmayan Türk ile Odessa’daki evinde buluşmak üzere sözleşti. Gece saat 1.30’da işadamının evine giren zanlı, kapıyı açık bıraktı. Daha sonra içeri girenlerle birlikte sayıları üçe ulaşan saldırganlar, bağladıkları ve değerli eşyalarını aldıkları işadamını ormanlık bir alana götürdü.

“60 bin dolar fidye istediler”

Saldırganların, işadamının arkadaşından 60 bin dolar fidye istedikleri, ancak bu kişinin polise haber verdiği belirtildi.

İsmi açıklanmayan Türk vatandaşına işkence yapan saldırganlar, daha sonra öldürdükleri işadamını ormana gömdü.

Yabancı ülke vatandaşı oldukları belirtilen üç zanlıdan ikisi Odessa, biri Kiev’de yakalanarak tutuklandı.