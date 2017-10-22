Fildişi Sahili'nde etnik çatışma: 5 ölü

Ulusal radyodan yapılan açıklamaya göre, batıdaki Goin Debe bölgesindeki etnik gruplar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çatışma çıktı. Çatışmada 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Batıdaki Goin Debe'de bulunan ormanlık arazilerinin paylaşımı nedeniyle etnik gruplar arasındaki çatışmalar geçen ay patlak vermişti. Yetkililer, bu ayın başındaki çatışmalarda 2 kişinin öldüğünü, 5 bin kişinin de güvenli bölgelere göç etmek zorunda kaldığını açıklamıştı