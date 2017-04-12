Filipinler 6.1’le sarsıldı

Yetkililer, 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirterek, herhangi bir can kaybı olmadığını bildirdi. Bölgedeki evlerin zarar gördüğü, elektriklerin kesildiği, Manila’nın yaklaşık 800 kilometre güneyindeki Lanao del Sur'da da su borularının patladığı açıklandı.
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