Filipinler kaçak 68 otomobili parçaladı

Filipinler’in Cagayan adasındaki Santa Ana şehrinde düzenlenen parçalama işlemi geçtiğimiz Mart ayında da yapılmıştı. Devlet Başkanı Duterte, bütün mücadeleye rağmen hâlâ ülkesinde yolsuzluğun olduğunun altın çizerek, “Yolsuzluk, bir gecede bitecek bir şey değil” dedi. Arabaları parçalama amaçlarının dünyaya bir mesaj vermek için yapıldığını söyleyen Duterte, “Dünyaya Filipinler’in, yatırım yapılabilecek uygun ve güvenilir bir yer olduğunu göstermek istiyorum, burada yolsuzluğa yer yok” ifadelerini kullandı.

Duterte, en son Mart ayındaki kaçak araç parçalama işlemine katılmış o gün 500 bin dolar değerindeki lüks otomobilleri parçalattırmıştı. Filipinler’de ele geçirilen kaçak araçların hepsi parçalanarak imha ediliyor.