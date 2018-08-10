Filipinler ordusu ile komünist isyancılar arasında çıkan çatışmada 2 asker hayatını kaybetti Filipinler yerel basınındaki haberlere göre, Basilan eyaletine bağlı Isabela şehrindeki dağlık bir bölgede Yeni Halk Ordusu (NPA) üyesi komünist isyancılar ile Filipin ordusu arasında çatışma çıktı.