Filipinler ordusu ile komünist isyancılar arasında çıkan çatışmada 2 asker hayatını kaybetti
Filipinler yerel basınındaki haberlere göre, Basilan eyaletine bağlı Isabela şehrindeki dağlık bir bölgede Yeni Halk Ordusu (NPA) üyesi komünist isyancılar ile Filipin ordusu arasında çatışma çıktı.
- AA
Çatışmada, 2 askerin öldüğü, 3 askerin de yaralandığı belirtildi.
Filipinler'de komünist gerillaların silahlı eylemleri 1969'dan bu yana sürerken, 2016'da Rodrigo Duterte'nin devlet başkanlığına seçilmesi ile taraflar barış için müzakere masasına oturmuştu.
Geçen yıl kasım ayında yapılan görüşmeler, NPA'nın şiddet olaylarını tetiklemesi sebep gösterilerek durdurulmuştu.
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