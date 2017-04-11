Filipinler'de Ebu Seyyaf örgütüyle çatışma çıktı: 6 ölü

Polis ve askeri yetkililer, Bohol kentinin turistik Inabanga bölgesinde çıkan çatışmada 1 askerin ve 5 militanın öldüğünü belirtti.

Emniyet Genel Müdürü General Ronald dela Rosa, Inabanga'ya teknelerle gelen militanlar ve güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını kaydetti.

Çatışmanın patlak vermesiyle militanların bölgedeki evlere saklandığını söyleyen dela Rosa, evlere saklanan 10'dan fazla militanın ya zorla dışarı çıkarıldığını ya da öldürüldüğünü bildirdi.

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf terör örgütü, şiddet ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor. Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.