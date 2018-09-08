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Filipinler'de 6.1 büyüklüğünde deprem

Pasifik Ateş Çemberi üzerinde bulunan adalar ülkesi, yerel saatle 15.16'da sarsıldı.

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Filipinler'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, merkez üssü Mindanao Adası'nın doğusu olan sarsıntı 10 kilometre derinlikte gerçekleşti.

İlk gelen bilgiler, herhangi bir can kaybı veya hasarın olmadığı yönünde.

Adalar ülkesi Filipinler, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boya kat eden Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alıyor. Dünyada en çok depremin meydana geldiği Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda en fazla volkana da ev sahipliği yapıyor. 

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