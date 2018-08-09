Filipinler’de askeri kontrol noktasına bombalı saldırı girişimi

Filipin ordu sözcüsü Arvin Encinas, ülkenin güney bölgesindeki bir kontrol noktasında radikal İslamcı teröristler olduklarından şüphelenilen ve üzerlerinde bomba bulunan iki kişi ile hükümet güçleri arasında dün bir çatışma çıktığını ve askerlerin şüphelileri etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Bölge sorumluluğundaki ordu bölümü sözcüsü Encinas, yaptığı açıklamada, başkent Manila’nın 950 kilometre güneyindeki Kuzey Cotabato’da bulunan M’lang kasabasında bir kontrol noktasında durdurulan şüphelilerin, motosikletli olduğunu belirtti.

Olayın detaylarına değinen Arvin Encinas, “Şüpheli davranışlar sergileyen ve evrak çantası taşıyan iki kişi, kontrol noktasındaki askerlerin onlara yaklaşmaya çalıştığında kaçmaya başladılar. Kaçarken şüphelilerden biri çıkardığı silah ile askerlere ateş açtı. Askerlerin de ateşle karşılık vermesiyle çıkan çatışmada iki şüpheli öldürüldü” dedi.

Askerler, ölü olarak ele geçirilen şüphelilerin üzerinde, bir adet 60 mm’lik havan topu, bir adet 45 kalibre tabanca ve el yapımı bomba buldu. Bomba daha sonra güvenli bir şekilde imha edildi.

(Şark'ul Avsat)