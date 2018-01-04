Filipinler'de havan mermisi patladı: 8 kişi hayatını kaybetti

Polis Başmüfettişi Raul Tacaca, patlamanın, Zamboanga del Norte iline bağlı Sirawai kasabasının uzak bir köyündeki kontrplak firmasının çalışanlarının kaldığı barakada meydana geldiğini belirtti.

Patlamada 8 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını bildiren Tacaca, işçilerden birinin havan mermisini nehir kenarında bulup diğer işçilerin ve ailelerinin kaldığı yere getirdiğini söyledi.

"İçinde altın olduğunu düşünerek üzerine vurmuşlar." diyen Tacaca, 6 kişinin olay yerinde, diğer 2 kişinin kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiğini belirtti.

Tacaca, havan mermisinin geçen yıllarda hükümet ile direnişçiler arasında çıkan çatışmalardan kalmış gibi göründüğünü ifade etti.

Patlamada, işçi barakasının da hasar gördüğü kaydedildi.