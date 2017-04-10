Filipinler'de korkutan deprem
Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Filipinler'in güneydoğusunda Mindanao adasında 6,1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremle ilgili herhangibir can ya da mal kaybı bilgisine şu an için ulaşılmadı.
Cumartesi günü Luzon adasında art arda yaşanan sarsıntılar sonrası tsunami endişesi yaşanmıştı. Bugünkü 5,6 ve 6,1 büyüklüğündkei depremlerden sonra tsunami alarmı verilmedi.
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