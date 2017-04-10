Son Dakika Haberleri E-gazete 10Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Filipinler'de korkutan deprem

Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Filipinler'in güneydoğusunda Mindanao adasında 6,1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremle ilgili herhangibir can ya da mal kaybı bilgisine şu an için ulaşılmadı. 
 
Cumartesi günü Luzon adasında art arda yaşanan sarsıntılar sonrası tsunami endişesi yaşanmıştı. Bugünkü 5,6 ve 6,1 büyüklüğündkei depremlerden sonra tsunami alarmı verilmedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sosyal medyadaki ''Mühür'' oyununa YSK'tan açıklama

Sosyal medyadaki ''Mühür'' oyununa YSK'tan açıklama

TRT muhabirinin harika doğa evi

TRT muhabirinin harika doğa evi

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Somundan öyle bir şey yaptı ki...

Somundan öyle bir şey yaptı ki...

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA