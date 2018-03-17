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Filipinler'de küçük uçak düştü: 10 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Filipinler'de küçük uçağın düşmesi sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Yerel medyadaki haberlerde, uçağın kalkıştan hemen sonra başkent Manila'nın kuzeyinde bulunan Bulacan kentindeki bir yerleşim yerine düştüğü belirtildi.

Filipinler Sivil Havacılık İdaresi sözcüsü Eric Apolonio, Plaridel Havaalanı'ndan kalkan 5 kişinin bulunduğu Lite Air Express'e ait Piper PA-23 model uçağın yerleşim yerine düştüğünü ifade ederek, 5'i yerleşim yerinden olmak üzere 10 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Uçağın düştüğü bölgede yaralanan 2 kişinin hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Uçağın düşme nedeninin araştırıldığı kaydedildi.

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