Filipinler'de küçük uçak düştü: 10 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Yerel medyadaki haberlerde, uçağın kalkıştan hemen sonra başkent Manila'nın kuzeyinde bulunan Bulacan kentindeki bir yerleşim yerine düştüğü belirtildi.

Filipinler Sivil Havacılık İdaresi sözcüsü Eric Apolonio, Plaridel Havaalanı'ndan kalkan 5 kişinin bulunduğu Lite Air Express'e ait Piper PA-23 model uçağın yerleşim yerine düştüğünü ifade ederek, 5'i yerleşim yerinden olmak üzere 10 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Uçağın düştüğü bölgede yaralanan 2 kişinin hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Uçağın düşme nedeninin araştırıldığı kaydedildi.