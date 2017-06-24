Filipinler'de kuşatma altındaki Marawi'de 8 saatlik ateşkes ilan edildi

Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Restituto Padilla, çoğu kentte bir aydır süren çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilmiş Marawilillerin ramazanın son gününü kutlamaları için Maute militanlarına karşı havadan ve karadan yapılan saldırıları 8 saat süreyle durduklarını açıkladı.

Padilla, yarın sabah yerel saatle 06.00'da başlayacak "insani ara"nın militanların ateş açması veya siviller ile askerleri tehdit etmesi durumunda derhal kaldırılacağını söyledi.

"Düşman ateş açmaya başlarsa, herkes meşru müdafaa hakkını kullanabilir." diyen Padilla, ateşkesin, özellikle Marawi'nin Müslüman halkına bağlılığın bir göstergesi olarak ordu tarafından gözlemleneceğine dikkati çekti.

Marawi'de mahsur kalan binlerce sivili kurtarmak için 4 Haziran'da da dört saatlik ateşkes ilan edilmişti.

Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ernesto Abella, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında Marawi'deki çatışmalarda 62 askerin hayatını kaybettiğini, 257 militanın öldürüldüğünü belirtmişti.

Çatışmalarda 15 Haziran itibarıyla 29 sivilin öldürüldüğü açıklanmıştı.

Filipinler'de ordu, 23 Mayıs'ta Marawi'de ABD'nin başına 5 milyon dolar ödül koyduğu İsnilon Hapilon'a operasyon düzenlemiş, çıkan çatışmalarda terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı Maute örgütü militanları Marawi'yi kuşatmıştı.

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, eyalette 60 günlük sıkıyönetim ilan etmiş ve Rusya ziyaretini yarıda keserek ülkeye dönmüştü.

Ordu, 31 Mayıs'ta Marawi'nin yüzde 90'ında kontrolü sağladığını duyurmuştu.

Ülkede adam kaçırma ve bombalı saldırı eylemleri düzenleyen Maute örgütü, Abdullah Maute ve kardeşi Ömer tarafından 2012'de kurulmuştu. Maute, Nisan 2015'te DEAŞ'a bağlılığını ilan etmişti.