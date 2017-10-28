Filipinler'de harabeye dönen Marawi kentinin yeniden inşası için 96,5 milyon dolar bütçe ayrıldı

Filipinler Ordu Sözcüsü Tümgeneral Restituto Padilla, başkent Manila'da yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ bağlantılı Maute örgütüyle yaşanan çatışmalar nedeniyle hasara uğrayan Marawi kentinin yeniden inşası için ilk etapta 96,5 milyon dolarlık bütçenin ayrıldığını söyledi.

Padilla, "Yaşanan çatışmaların ardından kenti normal haline döndürmek için harekete geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Filipinler ordusu 23 Mayıs'ta, ABD'nin başına 5 milyon dolar ödül koyduğu, Ebu Seyyaf terör örgütü elebaşlarından İsnilon Hapilon'a yönelik operasyon düzenlemiş, askerlerle çatışmaya giren DEAŞ bağlantılı Maute örgütü militanları Marawi'yi kuşatmıştı.

Çıkan çatışmaların ardından Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 23 Mayıs'ta Marawi'de "kalkışma olduğu" gerekçesiyle anayasanın kendisine verdiği yetkiye dayanarak eyalette 60 günlük sıkıyönetim ilan etmişti. İki ay süren çatışmaların ardından 22 Temmuz'da olağanüstü halin süresi yıl sonuna kadar uzatılmıştı.

Kentteki çatışmalarda 900'den fazla militan ölmüş, 165 asker ve 47 sivil yaşamını yitirmişti. Çatışmalar sebebiyle kent ve çevresindeki kasabalarda yaşayan 400 bin kişi evlerini terk etmişti.

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, 17 Ekim'de yaptığı açıklamada, Marawi kentinin Maute örgütü teröristlerinden arındırıldığını duyurmuştu.

Ömer ve Abdullah Maute kardeşler tarafından 2012'de kurulan Maute örgütü, adam kaçırma ve bombalı saldırı eylemleriyle biliniyor. Örgüt, Nisan 2015'te DEAŞ'a bağlılığını ilan etmişti.