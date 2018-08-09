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Filipinler'de patlatılan araçla düzenlenen saldırının faili belirlendi

Filipinler'in güneyindeki Basilan bölgesinde patlatılan araçla 11 kişinin ölümüne neden olan intihar saldırısının failinin yabancı uyruklu bir kişi olduğu belirtildi.

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İçişleri Müsteşarı Eduardo Ano geçen hafta Bulanting köyündeki askeri kontrol noktasına bir aracın patlatılmasıyla düzenlenen saldırının yabancı uyruklu bir kişi tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.      
 
Olaya yönelik yapılan araştırmalarda, saldırıyı düzenleyen kişinin yabancı uyruklu olduğunu tespit ettiklerini kaydeden Ano, "Bu kişi, saldırıda 3 bin kişiyi öldürmeyi hedefliyordu. Ancak, kullandığı araçta bir arıza çıktı. Bu nedenle başarılı olamadı." ifadelerini kullandı.      
 
Ano, saldırıyı üstlenen DEAŞ'ın bu tür olaylardan kendine pay çıkarmak istediğini ancak kesin kanıtlar olmadan saldırıyı kimin gerçekleştirdiğini doğrulayamayacağını belirtti.      
 
Bulanting köyündeki askeri kontrol noktasında, sürücüsü şüpheli davranışlar sergileyen 10 koltuklu bir araç durdurulmuş, güvenlik güçlerinin sorgulama amacıyla sürücüye yaklaştığı sırada aracın aniden patlatıldığı açıklanmıştı.
      
Patlamada, intihar bombacısının yanı sıra 5 asker, 1 askeri müfreze komutanı ile 3 kadın ve 1 çocuk ölmüş, 5 asker ağır yaralanmıştı.
      
Saldırıyı, terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.      
              

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