Filipinler'de 6,9 büyüklüğünde deprem

Bu helvayı yiyen üşümüyor

Ordu’nun yöresel lezzetlerinden olan içinde meyan kökü, limon tuzu, ceviz ve şeker bulunan "cevizli helva" sağlık açısından büyük önem taşımasının yanı sıra vücudu sıcak tutması sebebi ile kış aylarında vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.