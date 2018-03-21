Filipinler'de trafik kazası: 19 ölü, 21 yaralı
Filipinler'in güneyindeki Sablayan kasabasında meydana gelen kazada 19 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.
- AA
Polis sözcüsü Imelda Tolentino, başkent Manila'ya giden yolcu otobüsünün Occidental Mindoro kentinde Sablayan kasabasında uçuruma yuvarlandığını açıkladı.
Otobüsteki yolculardan 19’unun hayatını kaybettiği, 21'inin de yaralandığını belirten Tolentino, kazanın nedeninin araştırıldığını söyledi.
Tolentino, ekiplerin otobüste sıkışan yolcuları çıkarmaya çalıştığını kaydetti.
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