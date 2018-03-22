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Filipinler'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli öldürüldü

Filipinler'de uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında bir günde 13 şüphelinin öldürüldüğü bildirildi.

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Polis müfettişi Romeo M. Caramat Jr, yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Bulacan eyaletinin çeşitli bölgelerinde düzenlenen 70'ten fazla uyuşturucu operasyonunda 13 şüphelinin öldürüldüğünü kaydetti.

Caramat, operasyonlarda 109 zanlının gözaltına alındığını belirtti.

Polis kayıtlarına göre, Filipinler'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda şimdiye dek yaklaşık 5 bin kişi öldürüldü.

Devlet Başkanlığı görevini 30 Haziran 2016'da devralan Rodrigo Duterte, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı. Duterte, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde emniyet güçlerine "vur emri" vermişti.

Duterte hükümeti, Filipinli ve yabancı insan hakları örgütleri tarafından sert dille eleştiriliyor. Bu örgütler, Filipinler hükümetinin "insanlığa karşı suç" işlediğini savunuyor.

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