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Filipinler'deki Tembin tayfununda 8 kişi öldü

Filipinler'de etkili olan Tembin tayfununun neden olduğu heyelan ve sellerde 8 kişi yaşamını yitirdi.

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Sabah erken saatlerde Davao'da karaya ulaşan Tembin tayfunu, ülkenin güney ve merkez eyaletlerine şiddetli yağmur getirdi.

Güneydeki Lanao del Sur ilinde toprak kaymaları ve su baskınlarında 7 kişi ölürken, Bukidnon bölgesinde 3 yaşında bir kız çocuğunun cesedi bulundu.

Lanao del Sur Afet Risk Azaltma ve Yönetim Konseyi Başkanı Saripada Pacasum Jr. GMA News'e yaptığı açıklamada, en az 4 kişinin kaybolduğunu belirtti.

Yağmurun durduğunu, arama kurtarma ekiplerinin yolları temizleme ve enkaz kaldırma çalışmalarına başladığını aktaran Pacasum, elektrik direklerinin devrilmesinin ekiplerin işlerini zorlaştırdığını ifade etti.

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