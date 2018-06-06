Filipinler Başbakanı Rodrigo Duterte: (Zorla öptüğü kadın hakkında) Eğer tüm kadınlar protesto için imza toplarsa, istifa edeceğim

GMA News internet sitesindeki habere göre, 3 günlük Güney Kore ziyaretini tamamlayarak ülkesine dönen Duterte, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Güney Kore ziyaretindeki bir etkinlikte, çoğunluğu Filipinli işçilerden oluşan kalabalığa hitap ederken sahneye çağırdığı iki Filipinli kadından birini dudağından öpmeye ikna eden Duterte, tepkilere karşı, "Eğer tüm kadınlar protesto için imza toplarsa istifa edeceğim." diye konuştu.

Duterto, kadını öperken kötü niyetli olmadığını belirterek, "Bu sadece eğlence içindi. Öptüğüm kişi şikayet etmiyor ancak başkaları şikayette bulunuyor. Kötü niyetli olsam bunu ortalıkta yapmam. Onu öperken oradaki herkes eğleniyordu. Sadece basit bir öpücük." ifadelerini kullandı.

Filipinler kadın hakları örgütü Gabriela tarafından yapılan açıklamada, Duterte'nin davranışı, "kadın düşmanı bir devlet başkanının tiksindirici numaraları" olarak nitelendirilmişti.

Örgüt, Duterte'yi yargısız infazlar, vergi reformları ve yolsuzluklar nedeniyle hızla düşen popülaritesini gizlemek amacıyla sürekli "maço" tavırlar sergilemekle eleştirmişti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Duterte'nin hareketini "istismar" olarak nitelerken, bazıları da devlet başkanının otoritesini yoksul bir kızı ikna etmek için kullandığını yazdı.