Son Dakika Haberleri E-gazete 2Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Filistin Başbakanı Rami Hamdallah, Hamas'ın Gazze'yi teslim edeceğini açıklamasının ardından Gazze'ye geldi

Hamas-Fetih yakınlaşmasının ileri boyutlara ulaştığı bu günlerde Filistin Başbakanı Rami Hamdallah Gazze'ye bir ziyaret gerçekleştirdi.

  • star.com.tr/ Yaser Emre
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 
Batı Şeria merkezli Filistin hükümetinin Başbakanı Rami Hamadallah, Hamas'ın Gazze idaresini devredecğini açıklamasının ardından Gazze'ye ziyaret gerçekleştirdi.
 
Hamas, geçtiğimiz haftalarda Rami Hamdallah'ın başını çektiği bir birlik hükümetine idareyi bırakacağını açıklamış, silahlı kuvvetlerinin ise bölgenin egemen gücü olarak devam edeceğini belirtmişti.
 
Aynı zamanda yıllar sonra ilk defa Mısırlı üst düzey bir heyet Gazze'ye geçiş yaparak görüşmelere katıldı.
 
 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Nefes kesen hırsız polis kovalamacası kamerada

Nefes kesen hırsız polis kovalamacası kamerada

TKDK'dan aldığı hibe desteği ile patron oldu

TKDK'dan aldığı hibe desteği ile patron oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA