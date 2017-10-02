Filistin Başbakanı Rami Hamdallah, Hamas'ın Gazze'yi teslim edeceğini açıklamasının ardından Gazze'ye geldi

Batı Şeria merkezli Filistin hükümetinin Başbakanı Rami Hamadallah, Hamas'ın Gazze idaresini devredecğini açıklamasının ardından Gazze'ye ziyaret gerçekleştirdi.

Hamas, geçtiğimiz haftalarda Rami Hamdallah'ın başını çektiği bir birlik hükümetine idareyi bırakacağını açıklamış, silahlı kuvvetlerinin ise bölgenin egemen gücü olarak devam edeceğini belirtmişti.

Aynı zamanda yıllar sonra ilk defa Mısırlı üst düzey bir heyet Gazze'ye geçiş yaparak görüşmelere katıldı.