Filistin Birleşmiş Milletlerin veto kararını kınadı
Filistin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) ABD’nin Kudüs’ü ’İsrail’in başkenti’ olarak tanıma ve büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararının hukuken geçersiz sayılmasını öngören tasarının veto edilmesini kınadı.
- AA
Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nabil Abu, "ABD’nin Kudüs’ü ’İsrail’in başkenti’ olarak tanıma ve büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasına karşı kararın veto edilmesi ile uluslararası toplumun kararına karşı çıkıldı. Kararlar, işgal ve saldırganlıkla tam bir önyargı ortaya koyuyor" dedi.
Abu, kararın tepkilere yol açacağını ifade ederek, "Halkımızın haklarını savunmak için Birleşmiş Milletlerde ve tüm uluslararası kurumlarda önlemlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.
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