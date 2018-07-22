Filistin Devlet Başkanı Abbas: Han el-Ahmer Filistinlilerin mücadelesinin sembolüdür

Devlet Başkanlığı ofisinde Han el-Ahmer'in ileri gelenlerini kabulünde konuşan Abbas, bölge halkının evlerini korumak için İsrail güçlerine karşı gösterdiği direnişten övgüyle bahsetti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'e komşu olan Han el-Ahmer'deki mücadeleye değinen Abbas, "Han el-Ahmer'in korunması için verilen mücadele, tüm Filistin halkının kendi ulusal projeleri ve Kudüs'ün de içinde bulunduğu kutsal yerleri korumak için verdiği mücadelenin sembolüdür." diye konuştu.

İsrail Yüksek Mahkemesi mayıs ayında Han el-Ahmer bölgesinde yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yıkılmasına karar vermişti.

Mahkemenin kararının ardından temmuz ayı başında İsrail polisi eşliğinde bölgeye gelen yıkım ekibi Filistin'in farklı bölgelerinden gelen gönüllüler ile bölge halkının direnişiyle karşılaşmıştı.

Hem uluslararası camiadan gelen tepkiler hem de Filistinlilerin direnişi sebebiyle İsrail güçleri yıkımı gerçekleştirememişti.

İsrail mahkemesi bölge sakinlerinin başvurusu üzerine yıkım kararını ağustos ayının ortasına kadar askıya almıştı.

Han el-Ahmer, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen Bedevi Filistinlilere ev sahipliği yapıyor.