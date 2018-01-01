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Filistin Devlet Başkanı Abbas: İsrail, Filistin'i yok etmeye çalışıyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, işgal altındaki Filistin toprağı olan Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhak edilmesini öngören yasa tasarısının onaylanmasını kınadı.

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Filistin Devlet Başkanı Abbas, yayımladığı yazılı açıklamada, iktidardaki Likud Partisi Merkez Komitesinin, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhak edilmesini öngören yasa tasarısının onaylanmasına tepki göstererek, “İsrail hükümetinin bu stratejisi Filistin’i yok etme ve tarihi Filistin topraklarında ‘büyük İsrail’ projesini uygulama esası üzerine belirlenmiştir.” ifadelerini kullandı.

Abbas, söz konusu planın Filistin halkına, toprağına ve mukaddesatına yönelik zalimane bir saldırı olduğuna vurgu yaptığı açıklamasında, “ABD yönetiminin mutlak desteği olmasaydı İsrail böyle tehlikeli bir kararı alamazdı.” ifadelerini kullanarak, uluslararası topluma “acil” müdahale çağrısında bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisinin en üst düzey karar alma mekanizması olan Merkez Komitesi, işgal altındaki Filistin toprağı Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhak edilmesini öngören yasa tasarısını dün onaylamıştı.

Partinin onayladığı tasarıda, "Ebedi başkentimiz Kudüs de dahil Yahuda ve Samara'nın (Batı Şeria) kurtuluşunun 50'nci yıl dönümünde Likud Merkez Komitesi olarak Likud milletvekillerine, Yahuda ve Samara'da bulunan özgürleştirilmiş tüm Yahudi yerleşim birimlerinde İsrail kanunları ve egemenliğini hakim kılmaları ve serbestçe Yahudi yerleşim birimi inşasına imkan sağlamaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

İsrail meclisine (Knesset) sunulan tasarıların kanunlaşarak yürürlüğe girebilmesi için üç farklı oturumda görüşülerek onaylanması gerekiyor.

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