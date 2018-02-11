Filistin Devlet Başkanı Abbas, Rusya'da

Filistin'in Moskova Büyükelçisi Abdulhafız Nevfel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Abbas'ın yarın Soçi kentinde Putin görüşmesi ile devam edecek Rusya ziyareti sırasında, ABD'nin de taraf olacağı İsrail ile yeni bir uluslararası katılımlı müzakere girişimi konusunu ele alacağını belirtti.

Rusya'nın bölgede daha aktif bir rol üstlenmek istediğine değinen Nevfel, "Abbas, Putin ile Rusya, Çin, ABD, Birleşmiş Milletler (BM), başka ülkeler ve BM Güvenlik Konseyi üyelerinin de katılabileceği uluslararası bir komite kurulması veya BM, Avrupa Birliği (AB), ABD ve Rusya'nın oluşturduğu) Orta Doğu Dörtlüsü girişimi ya da uluslararası bir konferans düzenleyerek çok uluslu bir komite kurularak barış görüşmelerinin başlatılması konusunu ele alacak." diye konuştu.

ABD'nin işgal altındaki Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etme kararının, iki devletli çözümü savunan Rusya tarafından hoş karşılanmadığına işaret eden Nevfel, Abbas'ın, Rusya'nın, geçen yıl İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ve kendisine Moskova'da bir araya gelme davetini geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kabul etmeye hazır olduğunu vurguladı.

İsrail'in Rusya'nın davetini karşılıksız bıraktığını ve müzakerelerden kaçtığını belirten Nevfel, "Filistinliler, İsrail ile müzakerelerde, ABD'nin Kudüs kararının ardından Washington'un arabuluculuğunu reddediyor." dedi.