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Filistin Devlet Başkanı Abbas: Vazgeçemeyeceğimiz ulusal birlikteliktir

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, önceliklerinin, ulusal uzlaşı olduğunu ve her türlü yolu kullanarak bunu gerçekleştirmeye çalıştıklarını belirtti.

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, önceliklerinin, ulusal uzlaşı olduğunu ve her türlü yolu kullanarak bunu gerçekleştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketinin (Fetih) Devrim Konseyinin Ramallah'taki Filistin Devlet Başkanlığında düzenlediği toplantıda konuşan Abbas, Arap Birliği ve Mısır'la iş birliği yaparak Gazze ile Batı Şeria arasında 2007 yılında başlayan bölünmüşlüğü barışçıl yollarla çözmeye çalıştıklarını ve Mısır'ın çabalarının sonuç verdiğini kaydetti.

Abbas, "Hamas'ın idari komiteyi feshetmeyi kabul etmesi, ulusal uzlaşı hükümetinin Gazze'ye gitmesi ve genel seçimlerin onaylanması, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının temeli olması hasebiyle vazgeçemeyeceğimiz ulusal birlikteliği sağlamanın doğru yoludur." dedi.

Fetih ve Hamas'ın, ulusal uzlaşı hükümetinin Gazze'deki görevlerini yerine getirmesinin ayrıntılarını ve bölünmüşlüğü sona erdirmek için atılacak adımları görüşmek için gelecek hafta Kahire'de toplantı düzenleyeceğini belirten Abbas, "Kahire'ye giderken hepimiz görüşmenin başarılı olması ve bu konuda gözle görülür adımlar atılması konusunda kararlıyız." diye konuştu.

Abbas, Gazze'ye gönderilecek tüm yardımlarım, Filistin topraklarında otorite sahibi olan ulusal uzlaşı hükümeti aracılığıyla yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Gazze'de 2007'den bu yana kontrolü elinde bulunduran Hamas ile Ramallah'taki Filistin yönetimi arasındaki siyasi uzlaşı arayışları çerçevesinde Hamas, 17 Eylül'de yaptığı açıklamayla Gazze'deki İdari Komiteyi feshetmişti.

Filistin yönetimi de hükümet toplantısını Gazze'de düzenlemiş, buradaki bakanlıklar görevlerini uzlaşı hükümetine devretmeye başlamıştı.

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