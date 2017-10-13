Filistin Devlet Başkanı Abbas'dan Selman ve Sisi'ye 'destek' teşekkürü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre Abbas, Kral Selman ile görüşmesinde Hamas ile Fetih arasında varılan uzlaşı anlaşmasının ayrıntılarıyla ilgili bilgi verdi ve Suudi Arabistan'ın Filistin halkını destekleyen tavrından dolayı Selman'a teşekkür etti.

Abbas, Sisi ile görüşmesinde ise Mısır'ın uzlaşı anlaşmasına aracılık etmesinden ötürü teşekkürlerini sundu. Abbas, anlaşmanın siyasi bölünmüşlüğü sona erdirme yönünde atılan adımları hızlandıracağı ve Filistin halkı, toprakları ile kurumlarının bütünlüğünü sağlayacağı vurgusu yaptı.

Hamas ve Fetih heyetleri Mısır'ın başkenti Kahire'de devam eden müzakereler kapsamında Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" dün imzalamıştı. Anlaşma kapsamında, Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümetinin en geç 1 Aralık 2017 tarihine kadar Gazze'deki tüm görevlerini Batı Şeria'da olduğu gibi yerine getirmesi planlanıyor.