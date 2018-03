Abbas: İt oğlu it, ABD’nin Büyükelçisi’nden ne beklenir Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerini savunan ve buraların “İsrail’e ait olduğunu” söyleyen ABD’nin Tel Aviv Büyükelçisi David Friedman’a 'it oğlu it' dedi.