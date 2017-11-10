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Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan uluslararası topluma çağrı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ülkeleri Filistin devletini tanımaya ve yerleşim birimleri inşaatını durdurması için İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.

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Başkanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Dışişleri ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Danışmanı Nebil Şa's, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Arap-Avrupa zirvesinde Abbas'ın mesajını okudu.

Mesajda Abbas'ın, "İsrail, iki devletli çözümü ortadan kaldırmaya ve uluslararası kanunlara aykırı yerleşim birimi inşaatlarıyla Filistin devletinin kurulmasını engellemeye devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Filistin halkının kendi kaderini tayin etme, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kurma ve İsrail işgalini sonlandırma hakkı olduğunu vurgulayan Abbas, dünya ülkelerine Filistin devletini tanıma ve yerleşim birimleri inşaatını durdurması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

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