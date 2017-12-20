Filistin Dışişleri Bakanı Maliki: ABD zulüm ve sömürgeden yana oldu

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre Maliki, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının geri çekilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunulan tasarının ABD'nin oyuyla veto edilmesine ilişkin, "ABD zulüm ve sömürgeden yana oldu. Sözde 'asrın anlaşması' mazide kaldı." ifadelerini kullandı.

Maliki, Washington yönetiminin, aldığı bu kararla yanlışın yanında yer almayı tercih ettiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail-Filistin sorununa çözüm için gelecek yıl başında ilan edeceği söylenen plan, basına "asrın anlaşması" olarak yansıtılmıştı.