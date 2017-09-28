Filistin Hükümet Sözcüsü Rişmavi: Filistin hükümeti, uzlaşının başarıya ulaşması için çalışacak

Filistin Hükümet Sözcüsü Tarık Rişmavi, hükümetin uzlaşının başarıya ulaşması önündeki tüm engelleri aşmak için çalışacağını söyledi.

Rişmavi AA muhabirine, "Gazze Şeridini, İsrail ablukası ve Filistin'in bölünmesinin doğurduğu karanlıktan kurtaracağız." dedi.

Hükümetin Gazze'deki görevlerini teslim almasına ilişkin Rişmavi, "Filistin hükümeti, uzlaşının başarıya ulaşması önündeki tüm engelleri aşmak için çalışacak. Hamas'ın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İdari Komite'yi feshetme talebine karşılık vermesinin ardından hükümet Gazze'ye gidip, bölgedeki tüm görevlerini devralma kararı aldı. Hükümet, Gazze Şeridi'ndeki vatandaşlara hizmet sunmak için geçiş ve güvenlik de dahil tüm sorumluluklarını eksiksiz bir şekilde teslim alma kararında." diye konuştu.

Hükümetin teknik ve idari komitelerle aşmaya çalıştığı bazı ciddi sıkıntılar ve dosyaların bulunduğunu aktaran Rişmavi, "hükümetin Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan bir eylem planına göre kademeli olarak tüm kurumları teslim alacağını" ifade etti.

"Askıdaki tüm sorunlar çözülecek"

Hamas'ın görevlendirdiği memurlar konusuna da değinen Rişmavi, "Bir eylem planı bulunuyor. Askıdaki tüm sorunlar çözülecek." şeklinde konuştu.

Hükümetin Abbas'ın bölünmüşlüğü bitirme ve Filistin'in birliğinin sağlanması vizyonu çerçevesinde çalışacağını, bu vizyonun, bağımsızlık kazanmanın ve 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bir devlet kurmanın omurgasını oluşturduğunu ifade eden Rişmavi, "Gazze'siz Filistin devleti olamayacağı gibi Gazze'de de Batı Şeria'sız ve Kudüs'süz bir devlet kurulamaz." diye konuştu.

Filistin'deki siyasi bölünmüşlük

Filistin'de 2006 yılında seçimleri kazanmasının ardından Hamas ile Fetih Hareketi arasında anlaşmazlıklar çıkmış, çatışmalardan sonra Hamas 2007'de Gazze'nin kontrolünü ele geçirmişti.

Hamas ve Fetih Hareketi, 23 Nisan 2014'te birlik hükümeti kurulması ve seçimlerin yapılması konusunda bir uzlaşı anlaşması imzalamış, uzlaşı hükümeti, 2 Haziran 2014'te kurulmuş ancak iki tarafın siyasi ayrılıkları sebebiyle hükümet, İsrail ablukası altındaki Gazze'de görevlerini yerine getirememişti.