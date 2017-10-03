Filistin hükümeti Gazze'deki ilk toplantısını gerçekleştirdi

Filistin Ulusal Uzlaşı hükümeti Başbakanı Rami Hamdallah, hükümetin eksiksiz bir şekilde Gazze'deki görevini teslim alamaya kararlı olduğunu açıkladı.

Hükümetin 2014'ten bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği ilk toplantısında konuşan Hamdallah, "Hükümet, Gazze'deki bütün görevlerini eksiksiz bir şekilde devralmaya kararlı. Askıda kalan bütün sorunları, Filistinli gruplar ile uyum içerisinde çözeceğiz." dedi.

Hamdallah, geçen yıllarda İsrail'in yıktığı evlerin yüzde 63'ünü yeniden inşa ettiklerini söyleyerek, "İsrail'in Gazze'deki ambargoya son vermesi ve kaynaklarından ellerini çekmesi için", uluslararası topluma İsrail'e baskı uygulaması çağrısı yaptı.

"Bütün tarafların Filistin yönetiminin yanında durmasını istedi"

"Davamızın herhangi bir uluslararası anlaşmazlıkta yer almasını kabul etmeyeceğiz." diyen Hamdallah, kişisel çıkarları bırakarak, bütün tarafların Filistin yönetiminin yanında durmasını istedi.

Hamdallah'ın haftalık hükümet toplantısının ardından basın açıklaması yapması bekleniyor.

Filistin Başbakanı Rami Hamdallah, dün kabine üyelerinden oluşan heyetle Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nda düzenlediği basın toplantısında, Ulusal Uzlaşı Hükümeti'nin Gazze'deki tüm yetkilerini teslim almaya başladığını bildirmişti.