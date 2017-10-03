Filistin Hükümeti Muhammed Dahlan'ın tutuklanması için Interpol'e başvuruda bulunacak

Middle East Monitor sitesinde yer alan habere göre, Filistin Hükümeti aralarında Muhammed Dahlan'ında bulunduğu 15 Filistinli için dosya hazırlamaya başladı.
Sürgünde bulunan Muhammed Dahlan'ın yolsuzluktan suçlaması bulunuyor.
Filistin, 27 Eylül'de Interpol'e kabul edilmişti.
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