Filistin hükümetinden Gazze'nin imarına destek çağrısı

Filistin hükümeti, Ramallah'taki haftalık toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın talimatıyla, Gazzelilerin ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tüm çabayı sarfedeceklerini ifade etti.

Açıklamada, Gazze'deki imar çalışmalarının hızlandırılması ve bölge halkının ihtiyaçlarının karşılanması çerçevesinde hükümetin artan sorumluluklarını yerine getirebilmesi için Arap ve bağışçı ülkelerden maddi destekte bulunmalarını istedi.

Hükümet ayrıca Gazze Şeridi'nin idaresini teslim almaya hazır olduklarını yineleyerek, bölgedeki bakanlıkların ve devlet dairelerinin yeniden yapılandırılmasının yanı sıra sınır kapıları, güvenlik ve kurumlarda uzman komitelerin çalışmaya başladığını kaydetti.

Hükümetin Gazze'deki varlığının yoğunlaştırılmasına karar verildi

Açıklamada, Batı Şeria ile Gazze arasındaki toplantıların periyodik olarak yeniden başlaması ve hükümetin Gazze'deki varlığının yoğunlaştırılmasına karar verildiği belirtildi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de Ekim 2014'te düzenlenen "Gazze'nin Yeniden İmarı" konulu uluslararası konferansa katılan donör ülkeler, bölgenin imarı için 3,4 milyar dolarlık yardım taahhüdünde bulunmuştu. Filistin Başbakanlığı, söz konusu taahhütlerin yüzde 50'sinden azının kendilerine ulaştığını açıklamıştı.

İsrail'in, yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne, 7 Temmuz 2014'te başlattığı ve 51 gün süren saldırılarda 2 binden fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, yaklaşık 11 bin konut tamamen yıkılmış, 160 bini hasar görmüştü.