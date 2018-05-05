Filistin: İsrail’in BM Güvenlik Konseyi üyeliğine aday olmaması insanlık için bir zaferdir
Filistin Dışişleri Bakanlığı, bugün bir açıklama yayınlayarak İsrail’in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin BMGK geçici üyelik yarışmasına katılmama kararının insani değerler ve prensipler için bir zafer olduğunu ifade etti.
- İHA
İsrail, bu yılın sonunda boşalacak olan BMGK’nin iki geçici üyeliği için Batı Avrupa grubundan Belçika ve Almanya’ya karşı adaylığını koyacaktı. Ancak gelecek ay yapılacak seçimlerde hiçbir şansı olmadığını görerek adaylık yarışına katılmaktan çekilmişti.
Filistin Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada “-İşgal kuvveti- İsrail’in BMGK üyelik yarışına girmekten vazgeçmesi, uluslararası hukuk ve BM Şartına dayanan insani değerler ve prensipler için bir zaferdir” ifadesini kullandı. Açıklamada, çekilme kararının -İşgal kuvvetleri - İsrail‘in BMGK üyeliğine adaylığını koymak için yeterli özelliğe sahip olmadığını göstermekte ifadesi yer aldı.
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